Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu

BONSERVİS BEDELİ YOK

GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDA OLACAK

Erdinç Şahin

'yla her konuda anlaşmaya vardı. Yarın takıma dahil olacak olan yıldız golcü, perşembe günü oynanacak olanmaçında kadroda olacak.Kadrosuna Jahovic'i katarak takviye yapan, transferin bitimine sayılı saatler kala bombayı patlattı. Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Kamerun'lu futbolcuyu Konya'ya getirecek. Yıldız golcü, yarın takımın kadrosuna katılacak. Transferi tamamlamak için Antalya'ya giden yönetim, kırmızı-beyazlı yöneticilerle aradaki pürüzleri de tamamladı ve bu futbolcunun transferi için el sıkıştı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyaspor'lu olan Samuel Eto'o için yeşil-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek.Geçtiğimiz yıl'nı kazanan ve bu sezon da kupada çeyrek finale yükselmeyi başaranperşembe günüilk maçındakonuk edecek. Kadroya yarın dahil olacak olan'nunmaçının da kadrosunda yer alacağı öğrenildi.kariyerinde çıktığı 77 maçta 44 gol atarken 14 de asist yaptı.Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Samuel Eto'o transferinin bittiğini duyurdu. Ahmet Baydar'ın açıklaması şöyle; Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.İHA