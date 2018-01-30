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Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu

Atiker Konyaspor, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Samuel Eto'o'ya 2.5 yıllık imza attırdı. Bu transfer için Antalyaspor'a bonservis bedeli ödenmeyecek. Yıldız futbolcu yarın takıma katılacak.

Son dakika! Samuel Eto'o Atiker Konyaspor'a transfer oldu
Atiker Konyaspor, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o'yla her konuda anlaşmaya vardı. Yarın takıma dahil olacak olan yıldız golcü, perşembe günü oynanacak olan Galatasaray maçında kadroda olacak.
 

BONSERVİS BEDELİ YOK


Kadrosuna Jahovic'i katarak takviye yapan Atiker Konyaspor, transferin bitimine sayılı saatler kala bombayı patlattı. Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Kamerun'lu futbolcuyu Konya'ya getirecek. Yıldız golcü, yarın takımın kadrosuna katılacak. Transferi tamamlamak için Antalya'ya giden yönetim, kırmızı-beyazlı yöneticilerle aradaki pürüzleri de tamamladı ve bu futbolcunun transferi için el sıkıştı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Konyaspor'lu olan Samuel Eto'o için yeşil-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödemeyecek.
 

GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDA OLACAK


Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı kazanan ve bu sezon da kupada çeyrek finale yükselmeyi başaran Atiker Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Kadroya yarın dahil olacak olan Samuel Eto'o'nun Galatasaray maçının da kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, Türkiye kariyerinde  çıktığı 77 maçta 44 gol atarken 14 de asist yaptı.

Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Samuel Eto'o transferinin bittiğini duyurdu. Ahmet Baydar'ın açıklaması şöyle; Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.

İHA
 


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