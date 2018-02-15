Son dakika! Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınırda

YAPILAN OPERASYON MEŞRU

"GÖREVİMİZ"

"ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI PAYLAŞMAK İÇİN GELDİK"

"80 MİLYON TEK YÜREK"

Erdinç Şahin

de aralarında bulunduğu sanatçılar'da.Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Sonraporundanın Suriye’deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.'ın sınıfına taziye ziyaretinde bulunduVolkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi.Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz. Burada Hatay’da Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.