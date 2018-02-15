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Son dakika! Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınırda

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sanatçılar da Mehmetçiğe destek için Hatay'a geldi.

15 Şubat 2018, Perşembe 12:06
Son dakika! Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınırda
Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar Hatay'da. 
 

YAPILAN OPERASYON MEŞRU


Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD’nin PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu.  Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi. 
 

"GÖREVİMİZ"


Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu. 

Tamer Karadağlı, PKK/PYD roketiyle Reyhanlı'da uykusunda şehit olan Fatma Avlar'ın sınıfına taziye ziyaretinde bulundu


 

"ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI PAYLAŞMAK İÇİN GELDİK"


Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi. 


 

"80 MİLYON TEK YÜREK"


Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz. Burada Hatay’da Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu. 

 


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