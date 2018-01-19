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Son dakika! Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den son dakika Afrin açıklaması: Bu harekat yapılacak

19 Ocak 2018, Cuma 12:52
Son dakika! Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatı yapılacak
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin operasyonuna ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Bakan Canikli, "Bu hareket yapılacak" dedi. Bakan "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuna ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. A Haber televizyonunda konuşan Bakan Canikli, "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi. 
 

'TEHDİT SEVİYESİ HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR'


"Bu harekat yapılacak" açıklamasında bulunan Bakan Canikli, "Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor" diye konuştu. 

Bakan Canikli'nin açıklamaları şu şekilde: Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz.  Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.
 

'RUSYA'NIN REJİME BÜYÜK DESTEK VERDİĞİNİ BİLİYORUZ'


Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar. 

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Rusya'nın rejime büyük destek verdiğini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki...

HABERTÜRK


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