15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Seçimlerde oy pusulası böyle olacak

AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl görüneceği belli oldu. Teklifin detaylarının belli olmasının ardından oy pusulası örneği de ortaya çıktı.

22 Şubat 2018, Perşembe 13:24
Son Dakika...Seçimlerde oy pusulası böyle olacak
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre oy pusulasının taslak örneği belli oldu. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.



Seçim ittifakına ilişkin düzenleme 26 maddeden oluşuyordu, 4 maddede değişiklik yapılıyor. 

- Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

- Kanun teklifine göre, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıyor.

Son Dakika...AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!Son Dakika...AK Parti-MHP ittifakında flaş gelişme!


PUSULALAR AYNI ZARFA KONULACAK


- Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Oy pusulasında ittifak partileri çerçeve içine alınacak.
 

İTTİFAK BAŞVURUSU 7 GÜN İÇİNDE


- Kanun teklifine göre, seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki "ittifak protokolü" ile YSK'ya başvurmaları gerekecek. Hazine yardımı için partinin oy oranı belli olacak.

AK Parti ve MHP'nin 2019 pusulası belli olduAK Parti ve MHP'nin 2019 pusulası belli oldu


POLİS İHBAR ÜZERİNE GELECEK


- İhbar üzerine kolluk güçleri sandık başına gidebilecek. Hasta ve yatağa bağımlı olan seçmenler için seyya sandık kurulacak.

- Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasına yalnızca "İttifak" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.


SANDIK KURULU MÜHRÜ BULUNMAYAN ZARFLAR GEÇERLİ SAYILIR


- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.
 

BARAJ NASIL HESAPLANACAK?


- İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

- İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.

BBP Genel Başkanı Destici: Bu ittifakı desteklediğimizi net şekilde ifade ettikBBP Genel Başkanı Destici: Bu ittifakı desteklediğimizi net şekilde ifade ettik


İTTİFAKIN ADI 'CUMHUR İTTİFAKI'


İttifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhur' olarak açıklamıştı. İsim önerisi Bahçeli'den gelmişti. Merak edilen noktalardan birisi de ittifakın 2 partiyle mi sınırlı kalacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşmüştü, Destici'den de ittifakı destekledikleri yönünde açıklama gelmişti.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti
İzmir'de okuldan uzaklaştırılan kedi sınıfına geri döndü

İzmir'de okuldan uzaklaştırılan kedi sınıfına geri döndü
Türkiye'nin 5'te 1'i 'alt-üst soyu'nu öğrendi

Türkiye'nin 5'te 1'i 'alt-üst soyu'nu öğrendi
Son dakika… Rejim güçlerinin YPG bölgesine girdiği iddia edildi

Son dakika… Rejim güçlerinin YPG bölgesine girdiği iddia edildi
Ozan Arif'e Devlet Bahçeli cezası

Ozan Arif'e Devlet Bahçeli cezası
Son Dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama!

Son Dakika...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama!
Bir hafta içinde 6 kutusu 240 bin lira olan kanser ilacını alması gerekiyor

Bir hafta içinde 6 kutusu 240 bin lira olan kanser ilacını alması gerekiyor
Savcıdan Enis Berberoğlu kararına itiraz

Savcıdan Enis Berberoğlu kararına itiraz
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Suriye'ye kınama

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Suriye'ye kınama
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dan ABD İstanbul Başkonsolosuna ret!

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dan ABD İstanbul Başkonsolosuna ret!
İran'ın gizli Afrin planı! Arka planda yine Kasım Süleymani var

İran'ın gizli Afrin planı! Arka planda yine Kasım Süleymani var