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Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'nı bırakıyor mu?

HDP, 11 Şubat’ta Arena’da yapacağı 3. Olağan Kongresi’ne hazırlanırken cezaevindeki Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı’nı bırakma sinyali verdi

04 Ocak 2018, Perşembe 08:59
Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'nı bırakıyor mu?
Kongreye yönelik parti içinde toplantılar ve hazırlıklar sürerken Edirne Cezaevi’nde yaklaşık 13 aydan beri tutuklu bulunan Demirtaş’ın, parti yönetimine “tutuklu olduğu süre boyunca HDP’nin yıprandığı; partinin kendisinden daha önemli olduğu” yönünde mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Demirtaş mesajında, kendi durumunun belirsizliğini koruması ve partiyi rahatlatmak için kongrede eş başkanlık görevi için yeniden aday olmayacağını aktardığı ifade edildi.  


ORGANİK BAĞI SÜRECEK 


Demirtaş’ın aday olmayacağına ilişkin kararı parti içinde şaşkınlık ve üzüntü ile karşılandı. Parti ile organik bağının devam etmesinden yana olan parti yönetimi, Demirtaş’a onursal başkanlık unvanı verilmesini tartışmaya açtı. Demirtaş’ın yargılamasına ilişkin durumun netlik kazanması halinde 2019 seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi de değerlendirmeye alındı. 

Ankara’da yapılacağı duyurulan HDP’nin kapalı grup toplantısı da bugün Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. 

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