Son dakika... Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

CENK TOSUN TRANSFERİNDE SON DURUM

ARDA TURAN VE BEŞİKTAŞ

İLK HATASINDA GÖNDERİRİM

ORKAN ÇINAR'IN TALİPLERİ VAR

Yaşar Can

Hepimizin birbirimize ihtiyacımız var. Polemiğe değil sağduyuya ihtiyacımız var. Bugünlere tesadüfen gelmedik. Eksikliklerimiz var. İkinci yarı keyifli bir yarış bekliyorum.Dikkat ediyorum. Yaratıcılık iyi kullanılırsa iyidir. Ben Cenk'in yerine iyi bir oyuncu almak isterim ama bu trasferin pekçok noktası var. Burada kararı Başkan ve yönetim veriri. İşin idari ve yönetim kısmı var. Şu anda benim oyuncularımın ödemesi yapılıyorsa sıkıntı yok. Ama benim oyuncularıma ödeme yapılmadan oyuncu alınacaksa karşıyım. Cenk adına hem üzüldüm hem sevindim. Çok karakterli, takıma da ciddi bir katkı yapan Cenk'in takımımızdan gitmesi. Giderse yani kesinleşirse çok sevinirim. İlk senesinde kenardayken ne zaman sahaya gireceğim diye söyleniyordu. Şimdi de aynısını yapmazsa başarılı olacaktır. İyi bir futbolcu altın gibidir, çamura bulansa da başarılı olur.Cenk'ten gelen para alınır futbolculara verildikten sonra kalan para olursa oyuncu alırım. Yoksa almam.Şu anda Arda Turan'ı istemeyen hoca yoktur. Arda kariyer olarak Cenk'in önünde. Arda da Burak da Selçuk da benim beğendiğim oyuncular. Beğendiğim oyuncuyu alacağım diye bir şey yok. Negredo var Pekdemek var, bir golcü daha almamız gerekiyor.Oyuncularımdan memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde başarılıyız. Ama ligde geride kaldık. Birlikte puan olarak geride olsak bile oyun olarak önde olduğumuzu düşünüyorum.Balotelli'nin oyunculuğunu tartışmıyorum. Değiştirilebilir bir oyuncuyu alırsınız. Benim aldığım bilgiler kendisine ve etrafına zarar verebilecek boyutta olabileceği söyleniyordu. Başkan sordu bedava mı alacaksın dedim. Bedava alınacaksa gelsin ilk hatasında hemen gönderirim. Ama para verecekseniz olmaz.Benim kadrom yeterli. Forvetim belli. Bir oyuncu alınmasında yarar var. Forvette bir eksiklik görüyorum. Onun dışında hiç bir bölgede oyuncuya ihtiyacım yok.Orkan Çınar'ın talibi var. Ama o bölgede ne yapacağız, yerine başka bir oyuncu mu alalım. Lens var, Babel var o bölgede. Kadroda çeşitliliğe de vakmak lazım.Oyun olarak ilk seneden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Mazaret uydurmak doğru olmaz alınan sonuçlarla ilgili. Her şey elimizde puan olarak gerideyiz ama oyun olarak ilerideyiz. Hak ettiğimiz noktaya geleceğiz. Yenildiğimiz tüm maçlarda oyun olarak önde olmamıza rağmen, kaybettik.