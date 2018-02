Son dakika! Seren Serengil Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girdi

YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL'İ YALNIZ BIRAKMADI

Elif Bayram

Geçen günlerde teslim olmak içingiden Seren Serengil, hakim tarafından gerekçeli karar imzalanmayınca geri dönmüştü. Dün cezası kesinleşen Seren Serengil teslim olmak için bu sabahgitti.adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcıadliyeye gelmesi dikkat çekti. Bu zor günlerinde Seren Serengil'i yalnız bırakmayan Yaşar İpek, objektiflere böyle yansıdı.sunuculuğunu yaptığıprogramını partneribugün yalnız sundu. Seren Serengil adliyeye gidip teslim olmadan önce Duymayan Kalmasın programının stüdyosuna giderek partneri Cengiz Semercioğlu ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı.Seren Serengil, saatler 11'i gösterirkengirdi. Seren Serengil'in cezası bugünden itibaren 3 gün sürecek ve Seren pazartesi günü hapisten çıkacak.sabah saatlerinden cezaevine girene kadar Seren Serengil'in yanındaydı. Seren Serengil ve Yaşar İpek cezavine giderken ekip otosunda yakınlaştı ve el ele tutuştu.Yaşar İpek, Seren Serengil'i cezaevine bıraktıktan sonra çıkışta şu açıklamayı yaptı:"Biz Seren'le bir haftadır bu süreci yaşıyoruz.infaz kararının o gün imzalanacağını söyledi biz de ona göre hareket ettik ama sonra imzalanmadığını açıkladı.Seren son dakikaya kadar iyiydi. İçeri girince biraz üzüldü. Seren arkadaşım, canım o benim, çok seviyorum onu. Aşk olur mu, bilmem. Şurdan bir çıksın da ona da bakacağız."muhabiriadliye ve cezaevi sürecini şu sözlerle anlattı:"Sabah erken saatlerde adliyeye gittik. Savcı kendisiyle kısa bir görüşme yaptı. Sonra muayene oldu, Seren'in tansiyonu var, tansiyon ilacı kullanıyor. Doktor ilaçlarını yazdı.Yaşar İpek sürekli yanındaydı, sürekli Seren'i sakinleştirdi. Ekip otosunda da bir yakınlaşma oldu. Adliyede hiç böyle bir şey yoktu ama arabada duygusal bir yakınlaşma oldu.pazartesi günü öğlene kalmadan tahliye olur. Ayrıca Seren Serengil reklam haberlerine çok üzüldü. Adliyede de kimseye görüntü vermek istemedi.Askerler Seren Serengil'i çok iyi karşıladı. Seren de çok memnundu yani sıcak bir karşılama oldu. "Öte yandan Seren Serengil'in Avukat Ayşegül Mermer'le çalışmayı bıraktıktan sonra anlaştığı avukatı ise şu açıklamayı yaptı:"Seren Serengil reklam ve şov haberlerine çok tepkili. Şov olamayacağının göstergesi de avukatı tarafından yanlış yönlendirilmesidir.Seren Serengil hukukun detaylarını bilmemektedir. Kendisine nasıl bilgi verildiyse öyle hareket etmiştir. Ayrıca Seren Serengil'in bu cezası adli sicil kaydına işleyecek bir ceza değil. Sadece tedbir amaçlı alınmış bir ceza."sabah adliyeye girmeden öncebugünkü bölümü için bant yayını çekti ve programın yarım saatlik bir kısmını partneri Cengiz Semercioğlu ile sundu.Seren Serengil'in avukatızehir zemberek bir açıklama yaparak dün ünlü ismin avukatlığını bıraktığını açıklamıştı."24.05.2017 tarihinden bu yana avukatlığını üstlendiğim Seren Serengil'e Gülben Ergen'in başvurusuyla 'Duymayan Kalmasın' programında yaptığı yayınlar nedeniyle tedbir kararı alındı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğü iddiasıyla 26.01.2018 Cuma günü 11. Aile Mahkemesibaşvurusuyla Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.Kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği konuyla ilgili avukatlık görevim gereği müvekkilimhukuki açıdan süreci en asgari düzeyde mağduriyetle geçirmesi için ilk andan itibaren ekibimle çalışma başlattım. Müvekkilime cezanın infazındaki hukuki aşamaları detaylarıyla anlattım. Kararın cuma günü çıkması nedeniyle hapis cezasının infazıyla ilgili sürecin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve bu sürecin de (gerekçeli kararın yazılması, savcılığın infaz yazısı vb.) en hızlı şekilde Perşembe gününe kadar sürebileceğini kendisine açık bir dille ilettim.Buna rağmen,Pazar akşamı 'yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisine bunun mümkün olmayacağını yine de en kısa sürede infazın gerçekleşmesi için hukuki yollara başvuracağımı ilettim. Ancak kendisi bir an önce teslim olma yönündeki ısrarı ile açıklamalarını sürdürdü. Başka avukatları dahi deveye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Seren Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu.Sayınbu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum.""Görülen lüzum üzerine Av. Ayşegül Mermer’in dosyadaki avukatlık görevi ile birlikte şahsımı temsil noktasındaki tüm görevleri sonlandırılmıştır. Kendisine mesaj ile azledeceğimi ilettim ancak zarar gelmemesi için 'sen istifa et' dememe rağmen kamuoyuna tam tersi yönde açıklamalar yapması duyduğum kuşkuları arttırmıştır. Bunun mesaj kayıtları da sabittir. Gülben Ergen’in menajeri Özgür Aras ile olan yakın diyalogları ile dosyamızın takibi esnasında şahsımda oluşan tereddütler ve pazartesi günü beni yanlış yönlendirmesi sebebiyle bu kararı almak gerekmiştir."Öte yandan Seren Serengil adliyeye gitmeden önce Instagram hesabından sevenleri için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.