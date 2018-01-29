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Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)

Seren Serengil'in yorumcu olduğu Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Gülben Ergen aleyhine konuşması mahkeme tarafından yasaklanmıştı. Seren Serengil karara uymadı. Gülben Ergen şikayet etti. Seren Serengil için 3 gün 'zorlama hapis' kararı çıktı. Seren Serengil bugün program sonrası cezaevine girecek. Demet Akalın da yakın arkaşının yerine yarın programda yorum yapacak

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:10
Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)
Gülben Ergen kendisi hakkında Duymayan Kalmasın programında yaptığı konuşmalar nedeniyle Seren Serengil'e tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmen Seren Serengil programında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü. 

3 GÜN HAPİS YATACAK

Gülben Ergen de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen Gülben Ergen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil 3 gün hapis yatacak.

SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...

Seren Serengil sunuculuğunu yaptığın Duymayan Kalmasın programında şu açıklamayı yaptı:

''Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Ben kimseye iftira atmadım. Bu cezayı haketmiyorum. Dün gece hiç uyumadım ve düşündüm.  Benim ona kızmam için sebeplerim vardı ama benim kimseye karşı kötülüğüm olmadı. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim.

''YALAN SÖYLEDİM''

Bu söyleyeceğimi de ilk kez duyacaksınız. Deniz Seki ve Faruk Salman ayrıldığında, Faruk Bey geri dönsün diye ben burada Deniz'in peşinde kimler var kimler, ona çiçekler geldi diye yalan söyledim. Sırf barışsınlar diye.''

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Seren Serengil, Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.

DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK

Cuma günü cezaevinden çıkacak olan Seren Serengil'in yokluğunda programı yakın dostu şarkıcı Demet Akalın sunacak.



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