Son dakika! Seren Serengil bugün cezaevine giriyor (Yerine kim gelecek?)

3 GÜN HAPİS YATACAK

SEREN SERENGİL: ANNEM İÇİN...

''YALAN SÖYLEDİM''

Seren Serengil kimdir? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

DEMET AKALIN YORUM YACAPACAK

Seren Serengil: İçerdekiler de kader mahkumu

Seren Serengil'e hapis cezası!

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Seren Serengil’e Hande Yener 2 ay yasak

Elif Bayram

kendisi hakkındanda yaptığı konuşmalar nedeniylee tedbir kararı aldırmıştı. Karara rağmenprogramında ve sosyal medya hesabında Gülben Ergen aleyhine yayın yapmayı sürdürdü.de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiylel hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. İlk başvurusu reddedilen, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne taşıdı olayı. Her iki tarafın da avukatlarının katıldığı mahkemenin sonucunda Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapsi kararı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.Mahkemenin bu kesin kararıyla3 gün hapis yatacak.Seren Serengil sunuculuğunu yaptığın Duymayan Kalmasın programında şu açıklamayı yaptı:''Annem çok üzülüyor. Cuma günü hapishaneye girecektim ama onu düşünerek bugüne aldım. Onun yıpranmasını istemiyorum. Programımı da düşündüm, ekmek yiyenler var burada. İlk önce annemi düşünmek zorundaydım. Üç gün, gidip çıkıp geleceğim yani... Ben kimseye iftira atmadım. Bu cezayı haketmiyorum. Dün gece hiç uyumadım ve düşündüm. Benim ona kızmam için sebeplerim vardı ama benim kimseye karşı kötülüğüm olmadı. Hapishanede neye ihtiyacım olacağını Deniz Seki'den öğrendim.Bu söyleyeceğimi de ilk kez duyacaksınız. Deniz Seki ve Faruk Salman ayrıldığında, Faruk Bey geri dönsün diye ben burada Deniz'in peşinde kimler var kimler, ona çiçekler geldi diye yalan söyledim. Sırf barışsınlar diye.'', Instagram hesabının yönetimini ise kısa bir süreliğine sosyal medya sorumlusuna bıraktı.Cuma günü cezaevinden çıkacak olan'in yokluğunda programı yakın dostusunacak.