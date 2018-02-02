Son dakika! Seren Serengil Çağlayan Adliyesi'nde teslim oluyor



SEREN SERENGİL'İN AVUKATI BIRAKTI

İşte Av. Mermer'in yaptığı o açıklama:

BİR AN ÖNCE TESLİM OLMAK İÇİN ISRAR ETTİ



İNFAZ YAZISI BUGÜN (DÜN) ALINDI

SEREN SERENGİL: İSTİFA ET DEDİM!

Seren Serengil: Nasıl bir filmin içindeyim bilemedim

Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi

Seren Serengil kimdir kaç yaşında? (Seren Serengil gündemden düşmüyor)

Elif Bayram

Geçen günlerde teslim olmak içingiden Seren Serengil, hakim tarafından gerekçeli karar imzalanmayınca geri dönmüştü. Dün cezası kesinleşen Seren Serengil, bu sabahgeldi.teslim olmak için adliyeye geldiği öğrenildi.Seren Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer, zehir zemberek bir açıklama yaparak dün ünlü ismin avukatlığını bıraktı."24.05.2017 tarihinden bu yana avukatlığını üstlendiğim Seren Serengil'e Gülben Ergen'in başvurusuyla 'Duymayan Kalmasın' programında yaptığı yayınlar nedeniyle tedbir kararı alındı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğü iddiasıyla 26.01.2018 Cuma günü 11. Aile Mahkemesibaşvurusuyla Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.Kamuoyunun ve basının yakından takip ettiği konuyla ilgili avukatlık görevim gereği müvekkilimhukuki açıdan süreci en asgari düzeyde mağduriyetle geçirmesi için ilk andan itibaren ekibimle çalışma başlattım. Müvekkilime cezanın infazındaki hukuki aşamaları detaylarıyla anlattım. Kararın cuma günü çıkması nedeniyle hapis cezasının infazıyla ilgili sürecin pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve bu sürecin de (gerekçeli kararın yazılması, savcılığın infaz yazısı vb.) en hızlı şekilde Perşembe gününe kadar sürebileceğini kendisine açık bir dille ilettim.Buna rağmen,Pazar akşamı 'yarın teslim olacağım' şeklinde bir duyuru yaptı. Kendisine bunun mümkün olmayacağını yine de en kısa sürede infazın gerçekleşmesi için hukuki yollara başvuracağımı ilettim. Ancak kendisi bir an önce teslim olma yönündeki ısrarı ile açıklamalarını sürdürdü. Başka avukatları dahi deveye sokarak bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Seren Serengil’in cezaevine giriş süreci fevri davranışları nedeniyle 'yılan hikayesine' döndü algısı oluştu.Sayınbu tutumu ve kamuoyunu yanlış yönlendirmesi nedeniyle mesleki itibarımın zedelenmemesi için bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.cezasının infaz yazısını bugün (01.02.2018) itibariyle almış bulunmama rağmen yaşananlardan dolayı avukatlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum.""Görülen lüzum üzerine Av. Ayşegül Mermer’in dosyadaki avukatlık görevi ile birlikte şahsımı temsil noktasındaki tüm görevleri sonlandırılmıştır. Kendisine mesaj ile azledeceğimi ilettim ancak zarar gelmemesi için 'sen istifa et' dememe rağmen kamuoyuna tam tersi yönde açıklamalar yapması duyduğum kuşkuları arttırmıştır. Bunun mesaj kayıtları da sabittir. Gülben Ergen’in menajeri Özgür Aras ile olan yakın diyalogları ile dosyamızın takibi esnasında şahsımda oluşan tereddütler ve pazartesi günü beni yanlış yönlendirmesi sebebiyle bu kararı almak gerekmiştir."Öte yandan Seren Serengil adliyeye gitmeden önce Instagram hesabından sevenleri için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.