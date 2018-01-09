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Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca Seren Serengil çok bozuldu. Seren Serengil 'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı

09 Ocak 2018, Salı 12:08
Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi
Seda Sayan dün Gülben Ergen'i canlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Seda Sayan, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime sormayınca Seren Serengil çıldırdı.



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Duymayan Kalmasın adlı magazin programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i konuk etmesiyle ilgili konuştu.

SEREN SERENGİL TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU

Seren Serengil, "Seda ablayı eleştiriyorum" diyerek çok sevdiği Seda Sayan'ı sosyal medyadan çıkararak tepkisini ortaya koydu.



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