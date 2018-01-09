Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Seda Sayan dün Gülben Ergen'i canlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Seda Sayan, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime sormayınca Seren Serengil çıldırdı. Seda Sayan'ın programına çıkan Gülben Ergen: Ölümümü seyrettiler! Duymayan Kalmasın adlı magazin programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i konuk etmesiyle ilgili konuştu. SEREN SERENGİL TEPKİSİNİ ORTAYA KOYDU Seren Serengil, Seda ablayı eleştiriyorum diyerek çok sevdiği Seda Sayan'ı sosyal medyadan çıkararak tepkisini ortaya koydu. Seren Serengil kimdir? (Seren Serengil gündemden düşmüyor) Seren Serengil ile Gülben Ergen pişti oldu Savcı Erhan Çelik ve Seren Serengil'in hapsini istedi