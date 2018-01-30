Son dakika! Seren Serengil, Seda Sayan'a fena patladı: Benim için bitmiştir

BAKIM YAPTIRDI

Son dakika! Seren Serengil'i cezaevine almadılar

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O SÖZLERİ:

Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı

Çiğdem Saltık

'in Star TV'deki Duymayan Kalmasın adlı magazin programında aleyhine konuşmasını mahkeme kararı ile yasaklatmıştı. Yasağa uymayan'e,'in şikayeti üzerine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktı. Dün Bakırköy Cezaevi'ne girmesi bekleniyordu., dün iki saatlik canlı yayında annesi ve hayranları ile vedalaştı. Eve gidip kuaförünü, makyözünü çağırdı. Tüm bakımlarını yaptırdı. Evdeykena da bağlandı. Ama hakim, infaz kararını imzalamadığı için hapse giremedi.programın ilerleyen bölümlerinde'ı da programa bağladı. Telefon görüşmesinin ardından Nevin Hanım'ın tansiyonu yükseldi ve fenalaştı.Bu durumun üzerinebugün sunuculuğunu yaptığıadlı magazin programında'ı hayatından çıkardığını söyledi.''Benim için Seda Sayan hayat boyu bitmiştir. Annem tansiyon hastası onu yayına bağladı. Annem ben içeri giriyorum diye zaten üzgündü. Ne söylediği de belli değil o yüzden. Telefonla konuştuktan sonra da fenalık geçirdi. Bu saatten sonra da Seda Sayan'ı hiç affetmeyeceğim."