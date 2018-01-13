Son dakika! Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla-Ahmet
kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı. Durum Sıla’nın Ahmet Kural’ı
takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.
AHMET KURAL SILA'YI SİLEMEDİ
Öte yandan Ahmet Kural
Instagram hesabından Sıla'yla olan fotoğraflarını kaldırmadı ve şarkıcıyı takipten de çıkarmadı.
SILA SAÇLARINI KESTİRMİŞTİ
Ayrıca geçen haftalarda Sıla
saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Acaba Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ayrılığın sinyali miydi?
İŞTE SILA'NIN YENİ İMAJI:
Sıla'nın yaptığı bu değişikliğin aynısını Tuba Büyüküstün de Onur Saylak'tan
boşanmadan önce yaparak saçlarını kısacık kestimişti.
Sıla ve Ahmet Kural
SILA VE AHMET KURAL'IN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI
çifti bu fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Hatta bu fotoğrafın üstünden yüzlerce 'Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor' capsleri yapılmıştı.
AHMET KURAL VE SILA AYRILIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
İşte çiftin ayrılığı hakkında yapılan yorumlar...
- Ahmet Kural ve Sıla ayrılmış alın işte kendi ilişkim olmadığı halde buna bile çok üzüldüm gerçekten söyleyin ben bu kalple nasıl yaşayayım çok zor...
-Bunlar hep nazar.
- Sıla ve Ahmet Kural ayrılmış güne puanım 0.
- Ahmet Kural ve Sıla ilişkisi de bitmiş... Demek ki neymiş bakmakla değil hissettirmekle oluyormuş...
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Elif Bayram