Son dakika! Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

Sinop’ta Mümtaz Amca isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle kıyıya yanaşmak isteyen Mümtaz Amca isimli kuru yük gemisi bir anda patlayarak alev aldı.
BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE SARSILDILAR
Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Gemide ilk belirlemelere göre 1 ölü ve 1 yaralının olduğu tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Sinop limanına sığınan gemiler
FIRTINA NEDENİYLE SİNOP'A SIĞINMIŞLARDI
Karadeniz’de saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan 25 gemi, Sinop’un doğal limanına demirlemek zorunda kalmıştı.
Yusuf Cevahir