Son dakika! Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE SARSILDILAR

1 ÖLÜ, 1 YARALI







Sinop limanına sığınan gemiler



FIRTINA NEDENİYLE SİNOP'A SIĞINMIŞLARDI

Yusuf Cevahir

Sinop’ta Mümtaz Amca isimli kuru yük gemisinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırtına nedeniyle kıyıya yanaşmak isteyen Mümtaz Amca isimli kuru yük gemisi bir anda patlayarak alev aldı.Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Limana çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi.Gemide ilk belirlemelere göre 1 ölü ve 1 yaralının olduğu tespit edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldıKaradeniz’de saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan 25 gemi, Sinop’un doğal limanına demirlemek zorunda kalmıştı.