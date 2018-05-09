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Son dakika: Şırnak'ta dereyi geçerken akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

Şırnak Kumçatı'da sağanak yağış ile taşan dereyi geçmeye çalışan ve çoban oldukları belirtilen 2 çocuk sulara kapılarak kayboldu. Acı haber saatler sonra geldi. Arama çalışmaları sonrasında çocukların cansız bedenleri bulundu

09 Mayıs 2018, Çarşamba 14:10
Son dakika: Şırnak'ta dereyi geçerken akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti
Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi’nde, Besta Sor Deresi’nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.
 

DEREYİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN SUYA KAPILDILAR


Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi’nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Acı haber az önce geldi. 
 

ARAMA FAALİYETLERİ ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDİYOR


Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

 


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