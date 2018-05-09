Son dakika: Şırnak'ta dereyi geçerken akıntıya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti

DEREYİ GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN SUYA KAPILDILAR

ARAMA FAALİYETLERİ ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDİYOR

Adem Özdoğan

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi’nde, Besta Sor Deresi’nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi’nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştı. Acı haber az önce geldi.Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.