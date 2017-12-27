Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok



ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu yıl Taksim'de yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek

Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarına izin yok

Adem Özdoğan

'ın ardındande de yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına,tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi."Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir."