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Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok

Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi

27 Aralık 2017, Çarşamba 15:20
Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok
Beyoğlu ve Beşiktaş'ın ardından Şişli'de de yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.


ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir." 

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