Son dakika: Şişli'de de yılbaşı kutlamalarına izin yok

Beyoğlu ve Beşiktaş
'ın ardından Şişli'
de de yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Şişli Belediyesi’nce ilçede düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına, Şişli Kaymakamlığı
tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
"Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir."
Bu yıl Taksim'de yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek
Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarına izin yok
Adem Özdoğan