Son dakika! Sosyal medyada canlı yayın yapan 3 kişinin katil zanlısı Ali Saral yakalandı

NELER OLMUŞTU?



CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI



SALGIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Erdinç Şahin

'da dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesindegirişinde yakalandı.Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği iddia edildi.Zanlı, cinayetin ardından sosyal medyadan canlı yayın yapmıştıAli Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti.İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü.Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook’tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü’ndeyim son hali" dedi. Saral ,son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral’ın yakalanması için çalışma başlattı.​Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S’yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.