Son dakika... Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?



TUNA HUŞ ÖLDÜ! SON DAKİKA HABERİNİ TUNA HUŞ'UN EŞİ VERDİ



TUNA HUŞ KİMDİR NERELİDİR? TUNA HUŞ'UN HAYATI

Can Hakman

'nin efsane spikeri'un bugün hayatını kaybettiği açıklandı.17 yıldır geçirdiği felç yüzünden konuşamıyordu. Sosyal medyada'unolduğu ile ilgili paylaşımlar yapıldı.'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.2001 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri televizyondan takip ederken, hafta sonlarını ise maçlara ayırıyordu.Efsane spiker'un cenazesi yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak toprağa verilecek.un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi., 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.