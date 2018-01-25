Son Dakika... Süper Loto çekiliş sonuçları (25 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları)

SON DAKİKA: Süper Loto sonuçlarında rekor ikramiyeyi kazanan şanslı kişi belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Erzincan'dan çıktı. Kazanan kişi 42.532.640,20 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.
Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto’da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR
5 -12 - 15 - 17 - 20 - 40
2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ
Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.
EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR
Süper Loto çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını yatırmadan önce internet üzerinden en çok çıkan rakamları araştırdı.
İşte Süper Loto'da en çok çıkan rakamlar:
1, 12, 13, 17, 31, 35, 37, 45
Haber Merkezi