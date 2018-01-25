Son Dakika... Süper Loto çekiliş sonuçları (25 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları)

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR



2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ



EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

İşte Süper Loto'da en çok çıkan rakamlar:

Haber Merkezi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto’da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor.5 -12 - 15 - 17 - 20 - 40Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.Süper Loto çekilişinde şanslarını arttırmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını yatırmadan önce internet üzerinden en çok çıkan rakamları araştırdı.