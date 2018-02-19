Son Dakika...Suriye'den flaş açıklama! Suriye ordusu Afrin'e giriyor



ESAD'LA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

SİLAH BIRAKMADA ANLAŞAMADILAR



MENBİÇ MODELİ GÜNDEMDE

ESAD İLE PYD/PKK İLİŞKİSİ

Serap Belovacıklı

Reuters'ın Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre, Esad rejimine bağlı güçler birkaç saat içinde Afrin'e girecek.Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgiye göre akşam 18:00 itibariyle Esad kuvvetlerinin Afrin'e giriş yapacağı tahmin ediliyor. Hafta içinde 52 kritik noktaya, bugün ve yarın 4 noktaya rejim askerlerinin konuşlandırılması bekleniyor. Esad rejiminin Afrin'e giriş için YPG'ye ağır silahlarını rejim kuvvetlerine devretmesini şart koştuğu da belirtiliyor.Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile sıkıştırılması üzerine, Beşşar Esad rejimi ile Afrin'de iş birliği görüşmelerine hız verdi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de kuzey, batı, kuzeybatı, güneybatı ve doğu yönlerinde 70'ten fazla noktayı ele geçirmesi üzerine PYD/PKK iyice sıkıştı.Bunun üzerine örgüt, kendini korumaya alabilmek için Esad rejimiyle müzakere trafiğini yoğunlaştırdı.Geçen hafta içinde, İran destekli Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Mayadin televizyon kanalı, PYD/PKK'nın Afrin'i Esad rejimine devretmesi için ilk görüşmeyi yaptıklarını öne sürmüştü.AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Halep'in kuzeyindeki Şehba kasabasında Rusya'nın aracılığıyla bir araya gelen terör örgütü PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki toplantıda uzlaşma sağlanamadı.Esad rejimi, Afrin'deki tüm PYD/PKK üyesi teröristlerin silahlarını bırakarak teslim olması şartı koşarken, örgütün bunu kabul etmediği, görüşmelerin süreceği öğrenildi.Rejim, konuya ilişkin sessizliğini korurken, PYD/PKK'nın sözde Afrin sorumlusu, örgütün yayın organında, Türkiye'ye karşı destek vermek isteyenleri geri çevirmeyeceklerini belirtti.Sözde sorumlu, kimseyi resmi olarak Afrin'e davet etmediklerini iddia etti.Ancak Kuzey Irak'ta yayın yapan Kurdistan24 televizyon kanalına konuşan sözde Cezire kantonu savunma heyeti sorumlusu Rezan Gilo, rejim ile Afrin'in sınırlarının korunması için müzakere içinde olduklarını kabul etti.Gilo, rejimin silahları teslim almak istediği için anlaşmanın sağlanamadığını da söyledi.Esad rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da Bab ilçesinin batısında TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında yaşanan çatışmalarda terör örgütüne yardımcı olmuştu.Türkiye'nin Menbiç'e yönelik operasyon ihtimaline karşı, Esed rejimi, Menbiç'in batısında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır hatta asker konuşlandırmıştı.AA muhabirine bilgi veren güvenilir yerel kaynaklar, Afrin'de terör örgütünün silah bırakmak istemediği gibi, yönetimi de rejime devretmek istemediğini, bunun üzerine Menbiç modelinin müzakere edilmeye başlandığını ifade etti.PYD/PKK ve Esed rejiminin uzlaştığı iddia edilen Menbiç modeline göre, rejim, Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek.Rejim askerleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe durumundaki bölgelere yerleşecek.PYD/PKK'nın Suriye'deki varlığı 1979'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye kaçmasıyla başladı. Bu tarihten sonra teröristlerin katılımıyla örgütün yapısı ve eylemlerinin belirlendiği birçok kongreyi, Suriye'deki kamplarda gerçekleştiren Öcalan, PKK'yı yaklaşık 19 yıl boyunca Suriye'den yönetti.Terör örgütü PKK, Suriye'deki ilk kongresini 1981 yılında yaptı. 1982 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ikinci kongrede Hafız Esad rejiminin desteği ile Türkiye'ye karşı silahlı mücadele kararı aldı.Hafız Esad iktidarı, Türkiye ile başta Hatay ve su sorunu ile gerilen ilişkilerde kullanmak üzere, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde örgütlenmesine yardım sağladı.Suriye'de PYD adını alan PKK güdümündeki terör örgütünün liderliği, Şam istihbaratına üye Mervan Zeki'ye verildi. PYD/PKK'nın eski sözde başkanı Salih Müslim de bu partinin siyasi ofisinden sorumluydu. Şam'ın talimatı ile PYD, Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinden iki ay sonra 12 Ekim 1998'de resmen siyasi hayata katıldı.Adana Mutabakatı ile Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesinin ardından Şam'da yaşanan yönetim değişikliği ile Esad-PKK ilişkisi de yenilendi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşının yol açtığı kaos ve otorite boşluğunda Esad rejiminin desteği, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinde PYD adı altında örgütlenmesine, silahlı ve idari yapılar teşkil etmesine zemin hazırladı.