15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...Suriye'den Kilis'e roket atıldı

Suriye'den atılan bir roket Kilis’te Tekye mahallesindeki 7 katlı bir binanın çatısına isabet etti.

27 Ocak 2018, Cumartesi 15:28
Son Dakika...Suriye'den Kilis'e roket atıldı
Suriye’nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket Kilis’te Tekye mahallesindeki 7 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Roketin patlamaması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevkedildi. Ekipler roketin patlama ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken,  bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyonun başına geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyonun başına geçti
Suriyeli muhalifler, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacak

Suriyeli muhalifler, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Şanlıurfa'da
6 milyon liralık kobra zehiri ile yakalandılar (Kobra zehiri ne için kullanılır?)

6 milyon liralık kobra zehiri ile yakalandılar (Kobra zehiri ne için kullanılır?)
TİM Kurucu Başkanı Okan Oğuz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in danışmanı oldu

TİM Kurucu Başkanı Okan Oğuz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in danışmanı oldu
Dedikodu Adıyaman'ı karıştırdı: Duyan koştu!

Dedikodu Adıyaman'ı karıştırdı: Duyan koştu!
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız
HDP'de kongre öncesi genel başkan bilmecesi

HDP'de kongre öncesi genel başkan bilmecesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
İstanbul'da 2017'de 23 milyon kişinin GBT sorgulaması yapıldı

İstanbul'da 2017'de 23 milyon kişinin GBT sorgulaması yapıldı