Son Dakika...Suriye'den Kilis'e roket atıldı

Serap Belovacıklı

Suriye’nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket Kilis’te Tekye mahallesindeki 7 katlı bir binanın çatısına isabet etti. Roketin patlamaması üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevkedildi. Ekipler roketin patlama ihtimaline karşı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.