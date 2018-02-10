Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü



"ASKERİ ÜSSÜ VURACAKTI" İDDİASI



İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

Serap Belovacıklı

İsrail askeri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu güçlerinin, kontrol sistemi Suriye'de bulunan ve İran tarafından kontrol edilen bir İHA'yı hedef alan İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.Conricus, İHA'nın İsrail hava sahasını işgal ettiğini ve bu nedenle hedef alındığını savundu. İsrail'in kuzeyinde bir bölgeye düşen savaş uçağında bulunan iki pilotun kurtarıldıkları ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.Suriye devlet televizyonunun haberine göre ise İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü.