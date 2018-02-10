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Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü

İsrail, İran'a ait olan ve Suriye'den kontrol edilen İnsansız Hava Aracı'nı  (İHA) hedef alan F-16 tipi savaş uçağının Suriye ordusu tarafından düşürüldüğünü duyurdu. 

10 Şubat 2018, Cumartesi 10:31
Son Dakika...Suriye İsrail uçağını düşürdü
İsrail askeri sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordu güçlerinin, kontrol sistemi Suriye'de bulunan ve İran tarafından kontrol edilen bir İHA'yı hedef alan İsrail'e ait F-16 tipi savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Conricus, İHA'nın İsrail hava sahasını işgal ettiğini ve bu nedenle hedef alındığını savundu. İsrail'in kuzeyinde bir bölgeye düşen savaş uçağında bulunan iki pilotun kurtarıldıkları ve hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.


"ASKERİ ÜSSÜ VURACAKTI" İDDİASI


Suriye devlet televizyonunun haberine göre ise İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.


İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI


İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü.


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