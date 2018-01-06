Son dakika! Suudi Arabistan’da 11 prens gözaltına alındı



İRAN'DA HALK SOKAKTA



DAHA ÖNCE DE 11 PRENS GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşar Can

Gözaltına alınan 11 prensin Riyad’da Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlediği açıklandı. Suudi Arabistan’da 11 prensin, kemer sıkma tedbirlerine karşı Kraliyet Sarayı önünde toplandığı iddia edildi.Ayrıca prenslerin su ve elektrik faturalarının artık devlet tarafından ödenmemesini öngören kararnamenin geri çekilmesini istedikleri ileri sürüldü.11 prensin, gözaltına alınan diğer prenslerin de serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini istedikleri belirtildi. Gözaltına alınan prenslerin isimleri ise henüz açıklanmadı.Geçtiğimiz günlerde de İran'da halk hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa inmişti. Meşhed kentinde başlayan gösteriler, İran'ın farklı şehirlerine de yayılmıştı.İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirilmişti.Kasım ayında da Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin kararıyla 11'den fazla prens ve görev başındaki 4 bakan gözaltına alınmıştı. Gözaltılar Kral Selman'ın yayınladığı Kraliyet Kararnameleri'nde kurulmasına karar verilen Yolsuzluk Karşıtı Komite'nin talimatıyla yapılmıştı. Gözaltılarda, bir süre önce tatilini Bodrum'da geçiren ve 32 milyar dolarlık serveti ile dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud da var. Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud Bodrum aşığı olarak biliniyor.18 milyar dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 45'inci ismi olan prensin, dünyanın önde gelen bir çok şirketinde hissesi bulunuyor.Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un gözaltına alınması ile birlikte tüm malvarlığına da el konulmuştu. Gözaltına alınanlar arasında 3 televizyon sahibi Alwalid Bin Talal(Rotana Tv), Walid Abbrahim(BMC Tv) ve Cidde Ticaret Odası Başkanı Saleh Kamil(ART Tv) de vardı.