Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı!

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'



DAHA ÖNCE DE OTELİN LOBİSİNDE FENALAŞMIŞTI

Suzan Avcı: Şimdi olsa lezbiyen sahnemin hakkını verirdim

Suzan Avcı'nın zor anları! Otelin lobisinde fenalaşınca...

Elif Bayram

sosyal medya hesabından annesiı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı.Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesisağlık durumu hakkında bilgi verdi.'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'Öte yandanekim ayında 54'üncüsü düzenlenenotelin lobisinde fenalaşmıştı.