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Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı. Annesinin ağır bir enfeksiyon geçirdiğini kızı Binnaz Avcı sosyal medya hesabından duyurdu

19 Şubat 2018, Pazartesi 13:22
Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı!
Binnaz Avcı, sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'yı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı.

Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'


DAHA ÖNCE DE OTELİN LOBİSİNDE FENALAŞMIŞTI


Öte yandan Suzan Avcı,  ekim ayında 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde de otelin lobisinde fenalaşmıştı.


Çevredekilerin yardımıyla ilk müdahalede bulunulan Suzan Avcı kısa süre sonra kendine geldi. Her ihtimale karşı bir süre dinlendirilen oyuncu objektiflere böyle yansıdı.



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