Son dakika! Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı!

Binnaz Avcı,
sosyal medya hesabından annesi Suzan Avcı'y
ı ağır bir enfeksiyon sonucu hastaneye yatırdığını açıkladı.
Binnaz Avcı, yaptığı son paylaşımda annesi Suzan Avcı'nın
sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'
'Ağır bir enfeksiyon sonucu annemi hastaneye yatırdım. Dualarınızı eksik etmeyin. Hamdolsun kötüye gitmiyoruz, ama hastanedeyiz yarınki testlerimiz önemli dualarınızı bekliyoruz.'
DAHA ÖNCE DE OTELİN LOBİSİNDE FENALAŞMIŞTI
Öte yandan Suzan Avcı,
ekim ayında 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde de
otelin lobisinde fenalaşmıştı.
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Elif Bayram