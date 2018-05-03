Son dakika: Tacı alınan Itır Esen beraat etti!

Son dakika... Tacı geri alınan Itır Esen hakkında hapis istemi



'YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM'



'YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI'



MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in tacı geri alındı



'DİKKATSİZCE YAZILMIŞ BİR SÖZDÜ'

Elif Bayram

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in tacı 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı tweet yüzünden geri alındı. Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 3 kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.Haberürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Itır Esen’in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz’la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı.Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Itır Esen ve ailesi ile avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Duruşmada göz yaşları içinde savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait twitter hesabından yapıldığını belirterek, “Amacım kimseyi aşağılamak yada birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi” dedi.Avukat Yirmibeşoğlu ise müvekkilinin özel bir gününde depresif bir halde kastını aşan yada yanlış anlaşılmaya müsait bir ironi yaptığını düşünerek mesaj paylaştığını söyledi. Paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını anlatan Yirmibeşoğlu, “Toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Mesajında 'elimi kestim, elimin kanı ile kanayarak kutluyorum' yazsaydı bu dava açılmazdı” diye konuştu.Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in “halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan beraatına karar verdi.“15 Temmuz bizler için çok önemli, masum insanlarımız hayatlarını kaybetti. Dikkatsizce yazılmış bir sözdü şehitler için. Yaptığı çok büyük bir hata. Ona çok büyük bir ders oldu. Bedelini büyük bir biçimde, küçük yaşta da olsa ödemiş oldu” d