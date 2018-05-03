Son dakika! Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Erdinç Şahin

TFF Tahkim Kurulu 03 Mayıs 2018 günlü (27) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)Trabzonspor Sportif Yatırım ve futbol işletmeciliği Tic. A.Ş.'nin (Trabzonspor A.Ş.) futbolcu Mehmet Ekici ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 24.11.2017 tarih ve E.2017/522 - K.2017/640 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Trabzonspor A.Ş'nin duruşma talebinin reddine,- Esas hakkında karar verildiğinden; Trabzonspor A.Ş'nin, 30.03.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların itirazlarının reddedilerekoyçokluğu ile,Arhavi Spor Kulübü ile ilgili, AFDK'nın 19.04.2018 tarihli kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Arhavi Spor Kulübü'nün, 01.04.2018 tarihinde oynanan Borçka Spor-Arhavi Spor Süper Amatör Lig Play off müsabakasında; çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. maddesi uyarıncaverilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin ile ilgili PFDK'nın 25.04.2018 tarih ve E.2017-2018/927 K.2017-2018/1093 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.'nin görevlisi Erdinç Gültekin'in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarıncacezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararınoybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.04.2018 tarihli E. 2017-2018/927 K.2017-2018/1092 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarıncaile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,- Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarıncaile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoyçokluğu ile,- Fenerbahçe A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarıncaile cezalandırılmasında,sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,- Fenerbahçe görevlisi Ali Bozan'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarıncaile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,- Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Gökhan Uyanık'ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarıncaile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas ile ilgili, PFDK'nın 26.04.2018 tarihli E.2017-2018/925 K.2017-2018/1094 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Burak Elmas'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarıncaTLile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ileoybirliği ile,Karar verilmiştir.TFF Tahkim Kurulu(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.