Son dakika! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKARSA MAÇ OYNANACAK

Erdinç Şahin

’ndaarasında oynanan ve 57. dakikada yarıda kalan maç hakkındakarşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar vermişti. Beşiktaş’ın, TFF’nin aldığı bu karar sonrası Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz da reddedildi.Tahkim Kurulu'nun bu kararının ardından derbi mücadelesi, TFF Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu ilk karar gibi 57. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam edecek. Amaaldığı karar doğrultusunda maça çıkmayacağını kamuoyuna daha önce bildirmiştiTFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Duruşma talebinin reddine,- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,Karar verilmiştir.