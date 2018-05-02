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Son dakika! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

TFF, 57. dakikasında yarım kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının yeniden oynatılmasına karar verdi. Beşiktaş maça çıkmama kararı alarak Tahkim Kurulu'na başvurdu. Beşiktaş'a Tahkim'den ret cevabı geldi

02 Mayıs 2018, Çarşamba 17:06
Son dakika! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 57. dakikada yarıda kalan maç hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar vermişti. Beşiktaş’ın, TFF’nin aldığı bu karar sonrası Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz da reddedildi.
 

BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKARSA MAÇ OYNANACAK


Tahkim Kurulu'nun bu kararının ardından derbi mücadelesi, TFF Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu ilk karar gibi 57. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam edecek. Ama Beşiktaş aldığı karar doğrultusunda maça çıkmayacağını kamuoyuna daha önce bildirmişti

TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/156 - K.2018/164

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,
- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu
 


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