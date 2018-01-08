15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Son dakika! Tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik davada, tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika! Tahliye edilen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı
Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.

Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden Aksoy, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! FETÖ şüphelisi ile 3 Pakistanlı Yunanistan sınırında yakalandı

Son dakika! FETÖ şüphelisi ile 3 Pakistanlı Yunanistan sınırında yakalandı
Son dakika! Naksan'ın eski başkanı Cahit Nakıboğlu hakkında flaş karar

Son dakika! Naksan'ın eski başkanı Cahit Nakıboğlu hakkında flaş karar
Eski TRT spikerine FETÖ’den tutuklama

Eski TRT spikerine FETÖ’den tutuklama

Son dakika! Naksan'ın tutuklu eski başkanı Cahit Nakıboğlu'na ev hapsi şartıyla tahliye

Son dakika! Naksan'ın tutuklu eski başkanı Cahit Nakıboğlu'na ev hapsi şartıyla tahliye
Beykoz'da yeni bölümler

Beykoz'da yeni bölümler
ByLock kurulu telefonu tuvalete atmış

ByLock kurulu telefonu tuvalete atmış
Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı

Yunanistan darbeci askerin iltica talebini kabul etti, serbest bıraktı
ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor

ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor

İstanbul’da 25 adrese DEAŞ baskını: 46 kişi yakalandı

İstanbul’da 25 adrese DEAŞ baskını: 46 kişi yakalandı
15 Temmuz gecesi kahraman ilan edilmişti! 'FETÖ'cüyüm' dedi, teslim oldu

15 Temmuz gecesi kahraman ilan edilmişti! 'FETÖ'cüyüm' dedi, teslim oldu
Adil Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi verildi

Adil Öksüz’ün kayınpederine ev hapsi verildi