Pendik'te hastane otoparkında silah sesleri
İstanbul Pendik’teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında çalıntı bir aracın şoförünü gözaltına almaya çalışan jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayan zanlının kullandığı aracın lastiklerine ateş açtı. Yerden seken kurşunlar 1 jandarma personelini yaralarken, şüpheli kayıplara karıştı.
İzmit’ten çalınan otomobilin, araç takip sistemi sayesinde Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına park edildiğini belirleyen Jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Otoparka gelen ekipler, sürücüyü yakalamak için beklemeye başladı. Bir süre sonra zanlı araca binen zanlı, otomobili çalıştırdı.
YERDEN SEKEN KURŞUNLAR JANDARMAYI YARALADI
Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıya dur ihtarında bulundu. Ancak jandarmanın ihtarına uymayan zanlı, kaçmaya başladı. İki araca çarpan zanlıyı durdurmaya çalışan ekipler, aracın lastiklerine doğru ateş açtı. Bu sırada yerden seken kurşunlar, bir jandarma personelini yaraladı.
Kargaşadan yararlanan hırsızlık zanlısı ise, kalabalığın arasına karışarak olay yerinden kaçtı.