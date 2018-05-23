İzmit’ten çalınan otomobilin, araç takip sistemi sayesinde Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına park edildiğini belirleyen Jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. Otoparka gelen ekipler, sürücüyü yakalamak için beklemeye başladı. Bir süre sonra zanlı araca binen zanlı, otomobili çalıştırdı.

YERDEN SEKEN KURŞUNLAR JANDARMAYI YARALADI

Harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıya dur ihtarında bulundu. Ancak jandarmanın ihtarına uymayan zanlı, kaçmaya başladı. İki araca çarpan zanlıyı durdurmaya çalışan ekipler, aracın lastiklerine doğru ateş açtı. Bu sırada yerden seken kurşunlar, bir jandarma personelini yaraladı.

Kargaşadan yararlanan hırsızlık zanlısı ise, kalabalığın arasına karışarak olay yerinden kaçtı.











