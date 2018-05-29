Son dakika: Tamer Tuna Sivasspor'da

DG Sivasspor ile Tamer Tuna 1 sezonluk prensip anlaşmasına vardı.

29 Mayıs 2018, Salı 11:59 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2018, Salı 12:05
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Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna dönemi başlıyor. Yiğidolar genç teknik adam ile 1 yıllığına anlaştı.

SİVASSPOR'DA TAMER TUNA DÖNEMİ

Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.

BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.

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