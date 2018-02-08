Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)

29 Nisan 2016'da Almanya'da hayranı Pınar Dilek
ile hayatını birleştiren Tarkan
baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu.
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Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi:
''EVET BABA OLUYORUM''
"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."
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