Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)

Hayranıyla evlenmiş ünlü isimler

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi:



''EVET BABA OLUYORUM''

İŞTE TARKAN'IN ÇEKTİĞİ O VİDEO:

Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jest

Tarkan paylaştığı fotoğrafla sosyal medya yıkıldı

45. yaş gününde Tarkan'a eşten Avrupa Turu

Tarkan bebek istiyor

Çiğdem Saltık

29 Nisan 2016'da Almanya'da hayranıile hayatını birleştirenbaba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu."Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."