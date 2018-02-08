Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Tarkan, baba olacağını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı videoda ''Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle." dedi. Tarkan'ın eşi Pınar Dilek 3 aylık hamile

08 Şubat 2018, Perşembe 17:45
Son dakika! Tarkan baba oluyor (Eşi Pınar Dilek kaç aylık hamile?)
29 Nisan 2016'da Almanya'da hayranı Pınar Dilek ile hayatını birleştiren Tarkan baba olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

'Uzun zamandır eşimin hamile olduğu yazılıp çiziliyor... Evet, baba oluyorum' sözleriyle duyurdu.

Hayranıyla evlenmiş ünlü isimlerHayranıyla evlenmiş ünlü isimler

Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda şunları söyledi:

''EVET BABA OLUYORUM''

"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

İŞTE TARKAN'IN ÇEKTİĞİ O VİDEO:





Tarkan'ın annesi gözyaşlarına boğulduTarkan'ın annesi gözyaşlarına boğuldu

Bülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jestBülent Ersoy'dan Tarkan'a büyük jest

Tarkan paylaştığı fotoğrafla sosyal medya yıkıldıTarkan paylaştığı fotoğrafla sosyal medya yıkıldı

45. yaş gününde Tarkan'a eşten Avrupa Turu45. yaş gününde Tarkan'a eşten Avrupa Turu

Tarkan bebek istiyorTarkan bebek istiyor

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında ve nereli? Funda'dan iddialı açıklamalar

Funda Alkayış kimdir? Survivor Funda kaç yaşında ve nereli? Funda'dan iddialı açıklamalar
Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı

Brad Pitt ile kazaya karışan sürücüler şaşkınlık yaşadı
Can Yüce'nin klibi beş günde iki milyon kişi tarafından izlendi

Can Yüce'nin klibi beş günde iki milyon kişi tarafından izlendi
Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...
Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...
Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?

Gizem Kurtulan kimdir? Survivor Gizem kaç yaşında ve nereli?
Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi

Şarkıcı Tuğba Özerk, ifade verdi
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer perişan halde! Serpil Örümcer nasıl bu hale geldi?

Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer perişan halde! Serpil Örümcer nasıl bu hale geldi?
Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı

Oyuncu Marlon Brando ile komedyen Richard Pyror'un cinsel ilişkiye girdiği açıklandı
Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir

Orhan Gencebay: Arif Sağ yarım asırdır dostumdu, fakat bu dostluk bitmiştir
Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu: Cem Karaca kimdir?

Cem Karaca aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu: Cem Karaca kimdir?