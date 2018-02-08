Son dakika... Tecavüz dehşetini yaşayan kadın intihar girişiminde bulunmuştu... Sanık özel harekat polisi için flaş karar



AVUKATI, 1 AY ÖNCE AÇIĞA ALINDIĞINI AÇIKLADI



SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ



DÜN İNTİHARA KALKIŞTI

Can Hakman

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine, dün geldiği Mardin'de intihara teşebbüs eden mağdur M.B., sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı., Mardin Kadın Platformu ve çok sayıda kişinin izlediği duruşmayaveKadın Hakları Merkezi de katıldı. Duruşmadan önce mahkemeye başvuran mağdurun avukatı Gülşen Özbek, sanık polisin nişanlısının duruşma salonuna silahlı olarak girdiğini, bu nedenle duruşmadan çıkarılmasını veya silahın salon dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine salonda bulunan sanığın nişanlısının silahı alınarak, olay duruşma tutanağına geçirildi.Duruşmada söz alan Avukat Aslı Pasinli, dosyada eksikliklerin olduğunu ve yargılamanın genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Cinsel saldırı var, kanamanın bir ay sürdüğüne dair rapor var ama hala tutuklama yok. Sanık delilleri karartması ihtimali olmasına rağmen tutuklanmıyor"dedi. Mağdur tehdit edildiği için dün intihar girişiminde bulunmuş. Bütün yargı makamları bundan sorumludur"diye konuştu. Mağdur avukatlarından Nezahat Almas ise "Müvekkilim ile dün davayı konuşmak için görüşecektik. Görüşmeye gelmedi ve intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı müvekkilimi iki kişi sormuş. Müvekklim neden öldürülmek isteniyor? Biz onu öldürtmeyecegiz, yaşatacağız. Davadan vazgeçmiyoruz" dedi.Mağdur avukatı Gülşen Özbek de, hakkında ceza yargılaması olan kişinin görevden uzaklaştırılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir işlem yapılıp yapılmadığının tespiti için emniyete yazı yazılmasını istedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Engin Hamidi, müvekkilinin bir ay önce açığa alındığını söyledi.Cumhuriyet Savcısı da, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, sanığın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanık B.K.'nın beraatine hükmetti.'de, özel harekat polisi B.K.'nın tecavüzüne uğradığını iddia eden M.B., sanık polisin tutuklanmaması ve görevine devam etmesi nedeniyle şehri terk etmiş, başka bir ile yerleştiğini belirtmişti. M.B., sanık polisin yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına katılmak üzere dün Mardin'e geldi.'de bulunan evine geçen M.B., öğlen saatlerinde yüksek miktarda ilaç içerek intihara teşebbüs edince ambulansla kaldırıldığı devlet hastanesinde midesi yıkandıktan sonra taburcu edilmişti.