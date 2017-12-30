Son dakika! Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti! Ayşe Selen kimdir?

AYŞE SELEN KİMDİR?

DOĞUM GÜNÜNE İKİ GÜN KALA HAYATINI KAYBETTİ

Çiğdem Saltık

, doğum gününe iki gün kala hayatını kaybetti.'in hayatını kaybetmesinin ardından insanlararamasını yapmaya başladı. Peki Ayşe Selen kimdir?, 1 Ocak 1955'te dünyaya geldi.Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.