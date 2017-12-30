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Son dakika! Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti! Ayşe Selen kimdir?

Birçok tiyatro oyununda ve televizyon dizilerinde rol alan Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Ayşe Selen kimdir?

30 Aralık 2017, Cumartesi 14:03
Son dakika! Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti! Ayşe Selen kimdir?
Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen, doğum gününe iki gün kala hayatını kaybetti. Ayşe Selen'in hayatını kaybetmesinin ardından insanlar Ayşe Selen kimdir? aramasını yapmaya başladı. Peki Ayşe Selen kimdir?

AYŞE SELEN KİMDİR?

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955'te dünyaya geldi.

Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Ayşe Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

DOĞUM GÜNÜNE İKİ GÜN KALA HAYATINI KAYBETTİ

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Ayşe Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.
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