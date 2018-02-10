Son dakika... Trabzon Akçaabat'ta şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu



HAYVANIN TELEF EDİLMESİNE GÖNLÜ ELVERMEMİŞ!



4 ÇOCUK ANNESİ FATMA ÇAKIR ÖLDÜ



MUHTARLIK LİSTE ÇIKARDI



73 KİŞİ TABURCU EDİLDİ



KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

VALİLİK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



KAYMAKAM DA DEVREDE



MUHTAR'DAN AÇIKLAMA

Trabzon’da esrarengiz hayvan ölümleri

Yusuf Cevahir

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Ağaçlı köyünde meydana gelen olay şöyle gelişti: 1 hafta önce sığır sahibi M.A, hayvanın derisindeki lekeleri veterinere göstermesinin ardından veteriner şarbon tanısı koydu ve hayvandan aldığı dokuyu incelenmesi için Ankara’ya gönderdi.Ancak sığırın sahibi olan vatandaş eve döndüğünde hayvanının telef edilmesini gönlü el vermeyerek sığırı kesip bir kısmını evine ayırdıktan sonra kalanını da mahalleliye sattı.Etten aldığı iddia edilen mahalle sakinlerinden evli ve 4 çocuk annesi Fatma Çakır (39), 3 gün önce rahatsızlanarak gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi, 73 kişi de ’halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş’ gibi şikâyetlerle acil servise başvurdu. Yapılan ilk incelemede, Çakır’da şarbon virüsünden şüphelenildi.Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp, liste çıkardı. Dün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini, ’halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş´ gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu.Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler mahallede inceleme, tarama ve ilaçlama yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, köy karantina altına alındı.Yaşanan şarbon paniği ile ilgili Trabzon Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "İlimiz Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de vatandaşların kontrol amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, mahallede kesilen et örneklerinin ise ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Yüksel Altın ise mahallede bir karantina durumunun olmadığını belirterek, "Şu an ortada net bir şey yok, şarbon şüphesi var. Sonuçlar gelmedi. Birkaç gün önce Fatma Çakır adlı kişi vefat etti. Hastane raporlarında şarbondan öldüğü yönünde yazılmış. İneği biri kesmiş, dağıtmış, bu ineğin etinden bu kişi de yemiş. Belki de kendi ineğinin etinden yemiş, tam belli değil. Bu et yiyenleri bulduk, listeyi verdik. Çok kişi akşam hastaneye başvurdu. İnşallah ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz" dedi.