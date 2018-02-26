Son dakika! Trabzon'da Rus asıllı kadının şüpheli sonu

EVE BALKONDAN GİRDİLER

ÖLEN KADININ EŞİ GÖZALTINDA

Yaşar Can

’un 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde Rus uyruklu Türk vatandaşı bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Olay Nurettin Doğan Caddesi 914 Nolu Cadde üzerinde bulunan binanın 6. katında meydana geldi. 5. katta oturanlar evlerini su basınca üst katta yalnız yaşayan Rus uyruklu Türk vatandaşı 48 yaşındaki Alena Topaloğlu’na ulaşmak istedi. Kapıyı çalıp, telefonla da kendisine ulaşılamayan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi.Polis ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin binanın balkonuna merdiven uzatması ile eve girerken, yapılan incelemede Alena Topaloğlu yatağında ölü olarak bulundu. Polis, olay yerinde kan izlerine rastlarken, Topaloğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Topaloğlu’nun muhtemelen 4-5 gün önce öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.Trabzon'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu'nun (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, kadının başında darp ve ev içerisinde kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmanda birçok kişinin ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Topaloğlu'nun bir süredir ayrı oldukları eşi İ.T.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.