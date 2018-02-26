Son dakika! Trabzon'da Rus asıllı kadının şüpheli sonu

Trabzon’da şüpheli ölüm! Alt katı su basınca vahşet ortaya çıktı! Rus kadının ölü bulunduğu evde etrafta kan izleri görüldü. Ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

26 Şubat 2018, Pazartesi 16:20
Son dakika! Trabzon'da Rus asıllı kadının şüpheli sonu
Trabzon’un 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde Rus uyruklu Türk vatandaşı bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay Nurettin Doğan Caddesi 914 Nolu Cadde üzerinde bulunan binanın 6. katında meydana geldi. 5. katta oturanlar evlerini su basınca üst katta yalnız yaşayan Rus uyruklu Türk vatandaşı 48 yaşındaki Alena Topaloğlu’na ulaşmak istedi. Kapıyı çalıp, telefonla da kendisine ulaşılamayan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi.
 

EVE BALKONDAN GİRDİLER


Polis ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin binanın balkonuna merdiven uzatması ile eve girerken, yapılan incelemede Alena Topaloğlu yatağında ölü olarak bulundu. Polis, olay yerinde kan izlerine rastlarken, Topaloğlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Topaloğlu’nun muhtemelen 4-5 gün önce öldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

ÖLEN KADININ EŞİ GÖZALTINDA


Trabzon'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu'nun (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, kadının başında darp ve ev içerisinde kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmanda birçok kişinin ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Topaloğlu'nun bir süredir ayrı oldukları eşi İ.T.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu

Antalya'da iki arkadaş yayla evinde ölü bulundu
Soma Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim temizlik şefini vurdu

Soma Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim temizlik şefini vurdu
Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı

Şahit olarak geldi, 18 yıl cezası olduğu fark edilince tutuklandı
Cinsel istismar iddiası Bahçeşehir'deki liseyi karıştırdı, öğrenciler ayaklandı

Cinsel istismar iddiası Bahçeşehir'deki liseyi karıştırdı, öğrenciler ayaklandı
Bebek cesedi sanıldı, telef olmuş kedi çıktı

Bebek cesedi sanıldı, telef olmuş kedi çıktı
Ankara’da iğrenç olay! Engelli öz kızına tecavüz etti, öz oğluna dışkısını yedirdi

Ankara’da iğrenç olay! Engelli öz kızına tecavüz etti, öz oğluna dışkısını yedirdi
Kadıköy'de dört minibüs şoförü motosikletli bir çifti evire çevire dövdü

Kadıköy'de dört minibüs şoförü motosikletli bir çifti evire çevire dövdü
3 yıl sonra cesedi dere yatağında bulunan üniversiteli Sinem'in davası sil baştan

3 yıl sonra cesedi dere yatağında bulunan üniversiteli Sinem'in davası sil baştan
Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu
14 yaşındaki Nafiz Elvan evin garajında ölü bulundu

14 yaşındaki Nafiz Elvan evin garajında ölü bulundu
Bodrum'da ehliyetini kaptıran kişi kafasına ateş etti

Bodrum'da ehliyetini kaptıran kişi kafasına ateş etti