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Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu.

Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.
 

İŞTE SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:


2 MART 2018 CUMA

20.00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

3 MART 2018 CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

4 MART 2018 PAZAR

13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor (Arda Kardeşler)
19.00 Antalyaspor - Sivasspor (Bülent Yıldırım)

5 MART 2018 PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)


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