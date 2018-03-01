Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:
2 MART 2018 CUMA
20.00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
3 MART 2018 CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)
4 MART 2018 PAZAR
13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor (Arda Kardeşler)
19.00 Antalyaspor - Sivasspor (Bülent Yıldırım)
5 MART 2018 PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
Erdinç Şahin