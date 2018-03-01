Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

İŞTE SÜPER LİG'DE 24. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

Erdinç Şahin

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev yapacak.20.00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)13.30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)16.00 Başakşehir - Göztepe19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)13.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)16.00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor (Arda Kardeşler)19.00 Antalyaspor - Sivasspor (Bülent Yıldırım)20.00 Trabzonspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)