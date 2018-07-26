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Son dakika Trabzonspor’da ayrılık! Castillo Meksika’ya gitti

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, Meksika Ligi'ne transfer oldu.

26 Temmuz 2018, Perşembe 16:44
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Trabzonspor, bir türlü bekleneni veremeyen Fabian Castillo’yu Meksika Ligi takımlarından Tijuana’ya sattı. Trabzonspor, transfer karşılığında 2 milyon 650 bin dolar bonservis bedeli aldı.

Transferi KAP’a bildiren Trabzonspor, şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez’in, Club Tijuana’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000 USD ödeyecektir.”

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