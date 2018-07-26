Son dakika Trabzonspor’da ayrılık! Castillo Meksika’ya gitti
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo, Meksika Ligi'ne transfer oldu.
Trabzonspor, bir türlü bekleneni veremeyen Fabian Castillo’yu Meksika Ligi takımlarından Tijuana’ya sattı. Trabzonspor, transfer karşılığında 2 milyon 650 bin dolar bonservis bedeli aldı.
Transferi KAP’a bildiren Trabzonspor, şu ifadelere yer verdi:
“Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez’in, Club Tijuana’ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.650.000 USD ödeyecektir.”