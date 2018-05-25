ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iptal edilen görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Görüşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. 12'sinde bile olabilir" dedi.

İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la 12 Haziran'da Singapur'da görüşmesi planlanıyordu. Ancak karşılıklı açıklamaların ardından Beyaz Saray dün Trump'ın görüşmeyi iptal ettiğini açıkladığı bir mektup yayınladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderilen mektupda Trump, Pyongyang yönetiminin sert açıklamarı nedeniyle görüşmeyi iptal ettiğini haber veriyordu. Washington yönetiminin bu hamlesine Kuzey Kore görüşmeye halen istekli olduğunu açıklayarak yanıt verdi.



