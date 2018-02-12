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Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olduğunu açıkladı.

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:06
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
TSK’dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edildiği belirtilerek, "Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 3. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.


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