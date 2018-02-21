15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 33 gündür yürütülen ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780’e yükseldi.

21 Şubat 2018, Çarşamba 10:04
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
TSK’nın sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda 33’üncü güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmede 65’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başından bu yana toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FETÖ'cü 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı
HDP eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı

HDP eski Milletvekili Şafak Özanlı tutuklandı
Okul servislerinde sensör dönemi

Okul servislerinde sensör dönemi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama
Habertürk yazarı Fatih Altaylı: İkinci eş zina sayılacak mı?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı: İkinci eş zina sayılacak mı?
1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi

1.5 yılda 63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi
Suriye'de ilk konvoya topçu ateşi

Suriye'de ilk konvoya topçu ateşi
ABD Donanması'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı

ABD Donanması'ndan İstanbul Boğazı paylaşımı
O şimdi serbest

O şimdi serbest
Tüm Türkiye şehit Astsubay Ömer Halisdemir için dua etti

Tüm Türkiye şehit Astsubay Ömer Halisdemir için dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur