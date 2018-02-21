Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

TSK’nın sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı ’Zeytin Dalı Harekâtı’nda 33’üncü güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle devam ediyor.Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.Bilgilendirmede 65’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başından bu yana toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.