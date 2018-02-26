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Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

TSK: 2059 terörist etkisiz hale getirildi.

26 Şubat 2018, Pazartesi 09:56
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırı ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta ’Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattı. 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik bombardımanı ile başlayan ve 38’inci gününe giren harekat, hava ve kara operasyonları ile devam ediyor.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürüyor. 38’inci gününe giren harekatta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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