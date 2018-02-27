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Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapmsamında 2083 teröristin etkisiz hale getirildiğini yazdı. Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 5 saatlik ateşkes başladı.  

27 Şubat 2018, Salı 10:16
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083 oldu.

Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde 5 saatlik ateşkes başladı.  


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