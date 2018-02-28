Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması



120 STRATEJİK NOKTA TEMİZLENDİ

Serap Belovacıklı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 40 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 184'e yükseldi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 40'ıncı güne girildi.Şu ana kadar 120 civarında köy ve stratejik noktanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Hatay ile Kilis sınırında oluşturulan hilal ile terör unsurlarının Türkiye'ye yönelik roket ve havanlı saldırıları sonlandırıldı. İç kesimlere ve teröristlerin denetimindeki beldelere ilerleyen güvenlik güçleri, bu bölgelerin de terör unsurlarından kısa sürede arındırılmasını hedefliyor.Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesine devam edilen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 101'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 184 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.