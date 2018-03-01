Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 41'inci güne girildi. Harekat kapsamında TSK bugün itibariyle 2222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Öte yandan harekat kapsamında Şeyh Mehmetli Köyü de teröristlerden temizlendi.