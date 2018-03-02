Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması

Serap Belovacıklı

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 42 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2295 oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'inci güne girildi.