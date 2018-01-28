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Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması (Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gün)

Son Dakika...  Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde teröristlere ait 20 hedefin 13 uçakla imha edildiğini, 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

28 Ocak 2018, Pazar 20:31
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması (Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gün)
Planlı şekilde sürdürülen harekatta 2 askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557'ye yükseldiği ifade edilerek, şöyle denildi:

20 HEDEF İMHA EDİLDİ


"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 557 OLDU


Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur. Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

STRATEJİK BURSEYA DAĞI ELE GEÇİRİLDİ


Zeytin Dalı Harekatında, bugün sabah saatlerinde stratejik Burseya Dağı ele geçirildi.

KASTEL CÜNDO KÖYÜ KURTARILDI

TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

Stratejik Burseya Dağı ele geçirildiStratejik Burseya Dağı ele geçirildi
Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)


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