15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Son dakika... TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması

TSK: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 287 terörist etkisiz hale getirildi
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 19:46
Son dakika... TSK'dan Afrin Harekatı açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk beş gününde, arazideki zor şartlara PYD/PKK'nın 8-10 bin teröristle kurduğu tuzaklara karşı güvenli şekilde sürüyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 47 hedef hava kuvvetlerimize ait 27 uçakla imha edildi.


TSK'NIN BASIN AÇIKLAMASI:


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekâtı neticesinde imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijer Başbakanı Rafini ile görüştü
Polis aracına 108 lira hatalı park cezası

Polis aracına 108 lira hatalı park cezası

İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu...

İslam karşıtı parti üyesi Müslüman oldu...
Şanlıurfa'da kuduz paniği

Şanlıurfa'da kuduz paniği
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Son Dakika... Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: 1 ölü 12 yaralı var

Son Dakika... Kilis'e, Afrin'den 2 roket atıldı: 1 ölü 12 yaralı var
İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'a gazilik verilmesi tartışmalarına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan'a gazilik verilmesi tartışmalarına katıldı
Mardin'de karakola saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de karakola saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun

ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun