Son Dakika.... TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

TSK'NIN İLK AÇIKLAMASI



İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT 4 YARALI

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU

ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI

Son Dakika... Erdoğan: Az önce Afrin Harekatı'nda Hatay'da helikopterimiz düşürüldü

Adana’ya şehit ateşi düştü

TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 141 oldu

Mehmet Nuri Turan

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.TSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141’e yükseldiğini açıkladı.Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.