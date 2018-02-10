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Son Dakika.... TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

Son Dakika.... TSK'dan yapılan açıklamada Afrin'de devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. TSK yaptığı ikinci açıklamada da 2 askerin şehit olduğu 4 askerin ise yaralandığı duyuruldu. Sabah saatlerinde de ATAK tipi helikopterin kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düşmüştü

10 Şubat 2018, Cumartesi 21:19
Son Dakika.... TSK'dan peş peşe Afrin açıklamaları: Şehitler ve yaralılar var

TSK'NIN İLK AÇIKLAMASI


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.


İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT 4 YARALI


TSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1141 OLDU


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 141’e yükseldiğini açıkladı.

ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI


Öte yandan, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası’na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan’dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

DHA

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