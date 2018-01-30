Son dakika: TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Adem Özdoğan

Zeytin Dalı harekâtının 11. gününde TSK'dan yapılan açıklamada 649 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi."Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."