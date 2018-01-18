Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor

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ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI



AFRİN'E SEVKİYAT

Afrin'e sevkıyat

Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım

İdil Janet Demiray

Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü YPG hedefleri vuruluyor.(Habertürk)Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tüm hazırlıklar tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi ve Afrin'e olası bir operasyonun mesajını vermişti. Takviye komando birlikleri ve zırhlı araçlar Afrin'in karşısında konuşlandırdı. Toma Hawk füzelerinin yönü Afrin'e çevrilmişti.Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’ın üzerinde atış yapılmıştı.Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yapmıştı.14 Ocak’ta’dekimevzileri obüs toplarıyla vurulmuş, bölgeye çok sayıda zırhlı araç takviyesi sonrasında, sınıra yakın bölgelerde iş makineleri mevzi kazmaya başlamıştı.