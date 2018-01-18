Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor

Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü YPG hedefleri vuruluyor.
(Habertürk)
AYRINTILAR GELİYOR...
ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tüm hazırlıklar tamam. Bir gece ansızın gelebiliriz' dedi ve Afrin'e olası bir operasyonun mesajını vermişti. Takviye komando birlikleri ve zırhlı araçlar Afrin'in karşısında konuşlandırdı. Toma Hawk füzelerinin yönü Afrin'e çevrilmişti.
SINIRA ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI
Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’ın üzerinde atış yapılmıştı.
Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yapmıştı.
AFRİN'E SEVKİYAT
14 Ocak’ta Afrin
’deki YPG
mevzileri obüs toplarıyla vurulmuş, bölgeye çok sayıda zırhlı araç takviyesi sonrasında, sınıra yakın bölgelerde iş makineleri mevzi kazmaya başlamıştı.
Afrin'e sevkıyat
Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım
İdil Janet Demiray