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Son dakika! TSK: Terör örgütünün barınak ve sığınakları vuruldu

Afrin harekatı için geri sayım sürerken terör örgütü YPG, taciz ateşi açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri, taciz ateşine hemen karşılık verdi. Terör örgütü PKK/PYD'nin Afrin'deki sığınak ve barınakları vuruldu

Son dakika! TSK: Terör örgütünün barınak ve sığınakları vuruldu
Afrin ile ilgili son dakika gelişmesi! TSK, yazılı açıklama ile duyurdu... Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek  örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün  PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine  karşılık verildi.  Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü  mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.

TSK: 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


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